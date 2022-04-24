Від початку повномасштабної війни Росії проти України постраждали 602 дитини. За офіційними даними Офісу генпрокурора, станом на ранок 24 квітня 213 дітей загинуло та понад 389 поранено.

Однак ці цифри не остаточні, оскільки точну кількість загиблих неможливо встановити в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 122, Київській – 114, Харківській – 91, Чернігівській – 66, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у Києві – 16, Житомирській – 15.

23 квітня внаслідок ворожого обстрілу житлового кварталу в Одесі загинула мати з 3-місячною дитиною. Також 23 квітня стало відомо про смерть двох дівчаток – юних акторок Донецького обласного драматичного театру. Діти загинули через обстріл російськими військами Маріуполя.

Водночас 22 квітня внаслідок обстрілу об’єктів цивільної інфраструктури села Кам’янське Запорізької області загинув 17-річний хлопець.

Крім того, 22 квітня під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території Бучанського району Київської області окупантами, виявили тіло 16-річного підлітка із осколковими пораненнями.

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Загалом від початку повномасштабної війни Росії проти України внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ пошкоджено 1 500 закладів освіти, 102 з них зруйновано повністю.