В США одобрили продажу Украине боеприпасов на $165 млн

В понедельник, 25 апреля, Госдепартамент США одобрил продажу Украине “нестандартных боеприпасов” на сумму $165 млн.

Об этом сообщает CNN.

Об одобрении помощи властям Украины сообщили во время визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина.

Высокопоставленный чиновник Министерства обороны рассказал журналистам, что речь идет о боеприпасах для оружия производства бывшего СССР, что связано с тем, что у Украины много таких систем.

– Предлагаемая продажа повысит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам за счет поддержания оперативной готовности своих сил, – сказано в пресс-релизе Госдепартамента.

Объявленная продажа – лишь один из нескольких способов, которыми США оказывают Украине военную помощь.

В четверг президент США Джо Байден санкционировал выделение еще $800 млн военной помощи для поддержки Украины за счет президентских средств.

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