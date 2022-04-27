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Крадуть у своїх поранених і вбитих: російські агресори вийшли на новий рівень мародерства

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Крадуть у своїх поранених і вбитих: російські агресори вийшли на новий рівень мародерства

Російські загарбники перевели мародерство на новий рівень – оскільки їм не вдається просунутися до нових населених пунктів України, вони вирішили красти у своїх убитих та поранених. Про це йдеться у перехопленні телефонних розмов російських окупантів, опублікованому СБУ 27 квітня.

– Тут є спи*ений автоматик. Спи*дили у когось зі своїх. У нас зброя значиться на кожній людині. Є зброя, яка належала двохсотим і трьохсотим. Вона лишається у нас, – розповів російський солдат своєму батькові.

Він зазначив, що про всяк випадок таку зброю закопують, для того щоб згодом повернутися за нею.

Батько агресора, зі свого боку, попросив “прикопати” кілька автоматів та пістолетів і йому.

СБУ повідомляє, що найбільшою популярністю серед російських мародерів користуються прилади нічного бачення та тепловізори – вони дорогі та їх простіше вивезти, прикріпивши до кришки БТР.

– Але даремно росіяни рахують виторг від прикопаної зброї. Хто зі зброєю до нас прийшов, від неї й загине! – резюмували у СБУ.

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