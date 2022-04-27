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Факты / Украина

В Днепропетровской области из-за обстрела РФ произошел пожар на предприятии

Татьяна Забожко редактор ленты
В Днепропетровской области из-за обстрела РФ произошел пожар на предприятии

Российские военные ночью 27 апреля открыли огонь из артиллерии по Зеленодольску, селам Марьянское и Большая Костромка Днепропетровской области.

В конце концов враг попал в предприятие энергетической инфраструктуры, после чего произошла утечка топливного масла и вспыхнул сильный пожар.

Ликвидировали огонь спасатели несколько часов.

В настоящее время в больнице с ранениями находится один из работников предприятия.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 63-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

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