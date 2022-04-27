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Факти / Україна

У Дніпропетровській області через обстріл РФ сталась пожежа на підприємстві

Тетяна Забожко редакторка стрічки
У Дніпропетровській області через обстріл РФ сталась пожежа на підприємстві

Російські військові уночі 27 квітня відкрили вогонь із артилерії по Зеленодольську, селам Мар’янське та Велика Костромка Дніпропетровської області.

Зрештою ворог поцілив у підприємство енергетичної інфраструктури, після чого стався витік мастила та спалахнула сильна пожежа.

Приборкували вогонь рятувальники кілька годин.

Нині в лікарні із пораненнями перебуває один із працівників підприємства.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 63-тю добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко

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