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Факты / Украина

“Демилитаризовали” заброшенную промзону: РФ обстреляла Днепропетровскую область

Татьяна Забожко редактор ленты
Обстріл Дніпропетровської області

28 апреля Российская Федерация обстреляла Днепропетровскую область.

О “прилете” в Синельниковском районе сообщил утром руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.

Враг попал в бывший завод.

По словам главы области, в помещении никого и ничего не было.

– Орки успешно “демилитаризировали” заброшенную промышленную зону, – подытожил Валентин Резниченко.

Обстріл Дніпропетровської області
Обстріл Дніпропетровської області
Обстріл Дніпропетровської області
Обстріл Дніпропетровської області
Обстріл Дніпропетровської області
Обстріл Дніпропетровської області
”Демилитаризовали” заброшенную промзону: РФ обстреляла Днепропетровскую область / 3 фотографии

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 64-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко

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