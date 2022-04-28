28 апреля Российская Федерация обстреляла Днепропетровскую область.
О “прилете” в Синельниковском районе сообщил утром руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.
Враг попал в бывший завод.
По словам главы области, в помещении никого и ничего не было.
– Орки успешно “демилитаризировали” заброшенную промышленную зону, – подытожил Валентин Резниченко.
”Демилитаризовали” заброшенную промзону: РФ обстреляла Днепропетровскую область / 3 фотографии
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 64-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Валентин Резниченко
Фото: Валентин Резниченко