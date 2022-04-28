27 квітня Російська Федерація обстріляла Дніпропетровську область.

Про “приліт” у Синельниківському районі повідомив уранці керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Ворог поцілив у колишній завод.

За словами очільника області, у приміщенні нікого та нічого не було.

– Орки успішно “демілітаризували” покинуту промислову зону, – підсумував Валентин Резніченко.

”Демілітаризували” покинуту промзону: РФ обстріляла Дніпропетровську область / 3 фотографии

Повномасштабна війна в Україні триває вже 64-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко