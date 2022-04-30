В течение 29 апреля российские захватчики обстреляли автомобили с гумпомощью и два эвакуационных автобуса в Луганской области.

Так, в полдень под вражеский огонь попал автомобиль волонтеров, направлявшийся в сторону Попасной.

Два местных жителя и мужчина из Винницкой области, которые находились в салоне, остались живы.

Под минометные обстрелы в этот же день попал служебный полицейский автобус и собственный автомобиль сотрудника полиции.

В машинах везли медикаменты в больницу в Северодонецке.

Два эвакуационных автобуса вражеская диверсионно-разведывательная группа расстреляла в Попасной.

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По словам руководителя городской военно-гражданской администрации Николая Ханатова, связи с находившимися в транспортном средстве организаторами эвакуации нет.

Как сообщают в областной военной администрации, из-за действий оккупантов 29 апреля с баротравмой головы и осколочными ранениями лица госпитализированы двое спасателей, прибывших по вызову в Лисичанск.

На улице города получил ранение еще один человек, а в Лоскутовке, что неподалеку от Лисичанска, погиб 70-летний мужчина.

Пока неизвестно, сколько людей пострадали от обстрелов в Горской общине и Орехове 29 апреля.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 66-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай