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Факти / Україна

Росіяни обстріляли автомобілі з волонтерами та евакуаційні автобуси в Луганській області

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Обстріл автомобіля волонтерів під Попасною 29 квітня 2022

Упродовж 29 квітня російські загарбники обстріляли автомобілі з гумдопомогою та два евакуаційні автобуси в Луганській області.

Так, опівдні під ворожий вогонь потрапив автомобіль волонтерів, що прямував у бік Попасної.

Два місцевих жителя та вінничанин, які перебували в салоні, залишились живими.

Під мінометний обстріл цього ж дня потрапив службовий поліцейський автобус та власний автомобіль співробітника поліції.

В автівках везли медикаменти до лікарні в Сєвєродонецьку.

Два евакуаційні автобуси ворожа диверсійно-розвідувальна група розстріляла в Попасній.

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За словами керівника міської військово-цивільної адміністрації Миколи Ханатова, зв’язку з організаторами евакуації, які перебували в транспортному засобі, немає.

Як повідомляють в обласній військовій адміністрації, через дії окупантів 29 квітня із баротравмою голови та осколковими пораненнями обличчя госпіталізовані двоє рятувальників, які прибули на виклик до Лисичанська.

На вулиці міста дістав поранення ще один чоловік, а в Лоскутівці, що неподалік Лисичанська, загинув 70-річний чоловік.

Поки не відомо, скільки людей постраждало від обстрілів у Гірській громаді та Оріховому 29 квітня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 66-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

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