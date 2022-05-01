В ООН и Международном комитете Красного Креста утверждают, что в Мариуполе идет эвакуация гражданских лиц из территории завода Азовсталь.

– МККК подтверждает, что идет операция по безопасному проходу в координации с ООН и сторонами конфликта. Конвой для эвакуации гражданских лиц проехал около 230 км и достиг завода в Мариуполе утром в субботу по местному времени.

МККК настаивает на том, что никаких подробностей нельзя сообщить до тех пор, пока не позволит ситуация, поскольку это ставит под серьезную угрозу безопасность гражданских лиц и конвоя. Соответствующие местные власти коммуницируют с гражданскими лицами по поводу практических деталей, – цитирует заявление Красного Креста Reuters.