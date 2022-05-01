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Факты / Украина

Эвакуация гражданских из Азовстали продолжается – ООН и Красный Крест

Анастасия Гевко редактор ленты
Азовсталь

В ООН и Международном комитете Красного Креста утверждают, что в Мариуполе идет эвакуация гражданских лиц из территории завода Азовсталь. 

– МККК подтверждает, что идет операция по безопасному проходу в координации с ООН и сторонами конфликта. Конвой для эвакуации гражданских лиц проехал около 230 км и достиг завода в Мариуполе утром в субботу по местному времени.

МККК настаивает на том, что никаких подробностей нельзя сообщить до тех пор, пока не позволит ситуация, поскольку это ставит под серьезную угрозу безопасность гражданских лиц и конвоя. Соответствующие местные власти коммуницируют с гражданскими лицами по поводу практических деталей, – цитирует заявление Красного Креста Reuters. 

В издании добавили, что аналогичное по содержанию заявление сделал представитель ООН.

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Источник: Reuters

Фото: УНИАН

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