В ООН та Міжнародному комітеті Червоного Хреста стверджують, що у Маріуполі триває евакуація цивільних осіб із території заводу Азовсталь.

– МКЧХ підтверджує, що йде операція з безпечного проходу в координації з ООН та сторонами конфлікту. Конвой для евакуації цивільних осіб проїхав близько 230 км і досяг заводу в Маріуполі вранці у суботу за місцевим часом.

МКЧХ наполягає на тому, що жодних подробиць не можна повідомити, доки не дозволить ситуація, оскільки це ставить під серйозну загрозу безпеку цивільних осіб та конвою. Відповідна місцева влада комунікує з цивільними особами щодо практичних деталей, – цитує заяву Червоного Хреста Reuters.