На 67-е сутки полномасштабной войны в Украине Россия усиливает ударную группировку на Слобожанском направлении.
К направлениям Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск, где сейчас идет наступление, стягивает технику и военных.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в эти районы перемещено до 300 единиц вооружения и военной техники.
Также прибыли около тысячи мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Для противовоздушного прикрытия войск, наступающих в этих четырех районах, РФ развернула два зенитно-ракетных дивизиона, вооруженных ЗРК Бук-М2 и ЗРК Тор-М.
Также, по информации Генштаба ВСУ, Россия перемещает по железной дороге в приграничные с Украиной районы снятое с хранения в Западном, Центральном, Восточном военных округах, а также Северном флоте вооружение и военную технику.
Усиливая ударную группировку, Россия не прекращает наносить авиационные удары и открывать огонь из артиллерии по Харькову.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 67-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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