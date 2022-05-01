РФ стягла до Харківської області майже тисячу мобілізованих та сотні одиниць техніки

На 67-му добу повномасштабної війни в Україні Росія посилює ударне угруповання на Слобожанському напрямку.

До напрямків Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ, де нині триває наступ, стягує техніку та військових.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, до цих районів переміщено до 300 одиниць озброєння й військової техніки.

Також прибули близько тисячі мобілізованих осіб із тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Задля протиповітряного прикриття військ, що наступають у цих чотирьох районах, РФ розгорнула два зенітно-ракетних дивізіони, озброєні ЗРК Бук-М2 та ЗРК Тор-М.

Також, за інформацією Генштабу ЗСУ, Росія переміщає залізницею до прикордонних з Україною районів зняте зі зберігання в Західному, Центральному, Східному військових округах та Північному флоті озброєння і військову техніку.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 67-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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