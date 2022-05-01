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Факти / Україна

РФ стягла до Харківської області майже тисячу мобілізованих та сотні одиниць техніки

Тетяна Забожко редакторка стрічки
РФ стягла до Харківської області майже тисячу мобілізованих та сотні одиниць техніки

На 67-му добу повномасштабної війни в Україні Росія посилює ударне угруповання на Слобожанському напрямку.

До напрямків Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ, де нині триває наступ, стягує техніку та військових.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, до цих районів переміщено до 300 одиниць озброєння й військової техніки.

Також прибули близько тисячі мобілізованих осіб із тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Задля протиповітряного прикриття військ, що наступають у цих чотирьох районах, РФ розгорнула два зенітно-ракетних дивізіони, озброєні ЗРК Бук-М2 та ЗРК Тор-М.

Також, за інформацією Генштабу ЗСУ, Росія переміщає залізницею до прикордонних з Україною районів зняте зі зберігання в Західному, Центральному, Східному військових округах та Північному флоті озброєння і військову техніку.

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Посилюючи ударне угруповання, Росія не припиняє завдавати авіаційних ударів та відкривати вогонь із артилерії по Харкову.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 67-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Depositphotos

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