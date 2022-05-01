Российские агрессоры 1 мая обстреливали из минометов позиции ВСУ в районах населенных пунктов Уды и Прудянка на Слобожанском направлении, а вблизи Старого Салтова понесли потери, сообщает Генштаб в вечерней сводке о ситуации на фронте.
В Харьковской области россияне пытались также наступать на Изюмском направлении, однако безуспешно и со значительными потерями.
Захватить Рубежное и Попасную на Донецком и Таврическом направлениях врагу не удалось, штурм Озерного и Марьинки провалился.
РФ стремится выйти на административные границы Херсонской области и наступать на Николаев и Кривой Рог.
Именно на Криворожском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия. Обстреливали из артиллерии украинских военных в районах Таврического, Осокоровки, Трудолюбовки и Князевки.
На Николаевском направлении российские войска перегруппируются и проводят воздушную разведку с помощью дронов.
На территории Сумской области враг обстреливал наши позиции в районе Сеньковки. Поэтому в Генштабе не исключают возобновления на этом направлении огневого поражения подразделений ВСУ и инфраструктуры.
В Днепропетровской области 1 мая российские оккупанты обстреляли село в Синельниковском районе.
Снаряды задели двор частного дома, где ранения получила женщина.
Под вражеские обстрелы попали также две агрофирмы – прямое попадание ракет, к счастью, без пострадавших.
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