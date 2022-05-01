Російські агресори 1 травня обстрілювали з мінометів позиції ЗСУ в районах населених пунктів Уди та Прудянка на Слобожанському напрямку, а поблизу Старого Салтова зазнали втрат, повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні про ситуацію на фронті.

У Харківській області росіяни намагалися також наступати на Ізюмському напрямку, проте безуспішно і зі значними втратами.

Захопити Рубіжне та Попасну на Донецькому і Таврійському напрямках ворогу не вдалося, штурм Озерного та Мар’їнки провалився.

РФ прагне вийти на адміністративні межі Херсонської області і наступати на Миколаїв та Кривий Ріг.

Саме на Криворізькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля. Обстрілювали із артилерії українських військових у районах Таврійського, Осокорівки, Трудолюбівки та Князівки.

На Миколаївському напрямку російські війська перегруповуються та проводять повітряну розвідку за допомогою дронів.

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На територіх Сумської області ворог обстрілював наші позиції в районі Сеньківки. Тому в Генштабі не виключають відновлення на цьому напрямку вогневого ураження підрозділів ЗСУ та інфраструктури.

На Дніпропетровщині 1 травня російські окупанти обстріляли село у Синельниківському районі.

Снарядами зачепило приватне подвір’я, де поранення отримала жінка.

Під ворожі обстріли потрапили також дві агрофірми – пряме влучення ракет, на щастя, без постраждалих.

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