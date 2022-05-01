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Факты / Украина

Защитников Мариуполя также планируют эвакуировать из Азовстали – Арахамия

Анастасия Гевко редактор ленты
Азовсталь

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал о деталях сегодняшней эвакуации сотни гражданских из завода Азовсталь в Мариуполе и уточнил, что вывозить планируют не только гражданских, но и защитников города.

По словам Арахамии, эвакуация стала возможна благодаря усилиям Офиса Президента Украины, при поддержке ООН, Международного Комитета Красного Креста вместе с вице-премьер-министром Украины, Министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ириной Верещук.

– Мы провели тяжелую операцию. Две недели назад она казалась невозможной. Неделю назад – маловероятной. Но мы не теряли веры и продолжали выполнять свою работу, потому что там ждали люди. Им было не просто тяжело. Они увидели своими глазами, как может выглядеть ад, – отметил Арахамия.

Он уточнил, что уже можно сказать о том, что частичная эвакуация мирных жителей из Азовстали прошла успешно. Это – более 100 украинцев, среди которых дети, женщины и пожилые люди. 

– Герои из Азова держатся. Следующий этап операции – вывоз всех остальных. Остается еще очень много проблем. Это было первое прекращение огня над Азовсталью, оно продлилось двое суток. Надеемся провести эвакуацию всех, кто находится на Азовстали, – подчеркнул парламентарий. 

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Фото: УНИАН

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