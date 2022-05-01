Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія розповів про деталі сьогоднішньої евакуації сотні цивільних із заводу Азовсталь у Маріуполі та уточнив, що вивозити планують не лише цивільних, а й захисників міста.

За словами Арахамії, евакуація стала можлива завдяки зусиллям Офісу Президента України, за підтримки ООН, Міжнародного Комітету Червоного Хреста разом із віце-прем’єр-міністром України, Міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук.

– Ми провели тяжку операцію. Два тижні тому вона здавалася неможливою. Тиждень тому – малоймовірною. Але ми не втрачали віри і продовжували виконувати свою роботу, бо там чекали люди. Їм було не просто тяжко. Вони побачили на власні очі, як може виглядати пекло, – зазначив Арахамія.

Він уточнив, що вже можна сказати, що часткова евакуація мирних жителів з Азовсталі пройшла успішно. Це – понад 100 українців, серед яких діти, жінки та люди похилого віку.

– Герої з Азова тримаються. Наступний етап операції – вивезення решти. Залишається дуже багато проблем. Це було перше припинення вогню над Азовсталлю, воно тривало дві доби. Сподіваємось провести евакуацію всіх, хто перебуває на Азовсталі, – наголосив парламентарій.

Читайте Зеленський підтвердив евакуацію цивільних з Азовсталі