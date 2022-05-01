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Факты / Украина

Зеленский подтвердил эвакуацию гражданских из Азовстали

Анастасия Гевко редактор ленты
Зеленский подтвердил эвакуацию гражданских из Азовстали

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что гражданских эвакуируют из Азовстали в Мариуполе.

– Началась эвакуация гражданских из Азовстали. Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! В настоящее время они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией остальных гражданских с территории завода, – сообщил Зеленский на своей странице в Twitter в воскресенье, 1 мая.

Ранее о том, что эвакуация гражданских из завода Азовсталь в Мариуполе продолжается, сообщили в ООН и Международном комитете Красного Креста.

По данным ООН, всего в укрытиях под металлургическим заводом Азовсталь ждут эвакуации около 1000 мирных жителей.

Горсовет Мариуполя анонсировал начало вероятной эвакуации утром 1 мая. Там уточняли, что людей вывезут в Запорожье. 

До этого заместитель командира полка Азов, участвующий в защите Мариуполя, Святослав Паламарь рассказал о том, что для эвакуации с завода Азовсталь передали 20 женщин и детей. 

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При этом остаются на территории завода раненые в результате обрушения военного полевого госпиталя защитники, а также – еще сотни мирных жителей.

Российские агрессоры оцепили Мариуполь еще в первые несколько суток полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля. 

Подразделения Украины сопротивляются оккупации уже второй месяц. 

Сейчас продолжаются попытки вывести гражданских и раненых военных из города.

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Фото: Maxar Technologies

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