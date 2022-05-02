Президент Украины Владимир Зеленский развенчал в интервью греческому изданию ΕRΤ миф о том, что перед парламентом Греции выступали бойцы “пронацистского” Азова.

Так, журналист попросил объяснить, почему после утвержденного выступления президента Зеленского перед греческими властями выступили участники батальона Азов, который в Греции считают “пронацистским”.

Владимир Зеленский подчеркнул, что еще с самого начала войны в 2014 году со стороны России было очень много дезинформации относительно добровольческих объединений и батальонов украинцев.

Президент пояснил, что тогда объединились добровольцы из разных уголков Украины, которые хотели защищать страну, так как у нас не было такой мощной армии, как сегодня.

– И было очень много разных реакций насчет различных призывов добробатов. Конечно же, многие из этих призывов были достаточно радикальными по отношению к Российской Федерации. Это были добровольцы, это было их личное мнение. А есть – ВСУ, и я хочу, чтобы мы все понимали, в чем разница. Есть батальон Азов, который не является добровольческим, а находится в составе Национальной гвардии нашего государства. И сегодня они находятся в Вооруженных силах. Они все являются официальной армией нашего государства, – подчеркнул президент.

Он пояснил, что те добровольцы, кто захотел заниматься политикой, ушли из Азова и остались в политике, а те, кто решил быть частью ВСУ, стали военными.

– Мариуполь защищают профессиональные военные. И обращались не только люди из батальона Азов. Там были нацгвардейцы, пограничники, десантники. При всем уважении к каким-либо добровольцам, мы должны понимать: так, как бьются ВСУ, не может никто. Мы благодарны добровольцам, но так защищать Азовсталь и Мариуполь могут только профессиональные военные. Мы считаем, что то, что делают российские военные в нашем государстве – это и есть нацизм, – отметил Зеленский.

В то же время президент Украины рассказал, что и он и его команда очень внимательно следят за теми или иными призывами внутри страны.

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