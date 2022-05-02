Президент України Володимир Зеленський розвінчав в інтерв’ю грецькому виданню ΕRΤ міф про те, що перед парламентом Греції виступали бійці “пронацистського” Азова.

Так, журналіст попросив пояснити, чому після затвердженого виступу президента Зеленського перед грецькою владою виступили учасники батальйону Азов, який у Греції вважають “пронацистським”.

Володимир Зеленський наголосив, що ще від початку війни у ​​2014 році з боку Росії було дуже багато дезінформації щодо добровольчих об’єднань та батальйонів українців.

Президент пояснив, що тоді об’єдналися добровольці з різних куточків України, які хотіли захищати країну, оскільки ми не мали такої потужної армії, як сьогодні.

– І було дуже багато різних реакцій щодо різноманітних закликів добробатів. Звичайно ж, багато з цих закликів були досить радикальними відносно Російської Федерації. Це були добровольці, це була їхня особиста думка. А є – ЗСУ, і я хочу, щоб ми всі розуміли, у чому різниця. Є батальйон Азов, який не є добровольчим, а перебуває у складі Національної гвардії нашої держави. І сьогодні вони перебувають у Збройних Силах. Вони всі є офіційною армією нашої держави, – наголосив президент.

Він пояснив, що ті добровольці, які захотіли займатися політикою, пішли з Азова і залишилися в політиці, а ті, хто вирішив бути частиною ЗСУ, стали військовими.

– Маріуполь захищають професійні військові. І зверталися не лише люди з батальйону Азов. Там були нацгвардійці, прикордонники, десантники. При всій повазі до будь-яких добровольців ми повинні розуміти: так як б’ються ЗСУ, не може ніхто. Ми вдячні добровольцям, але так захищати Азовсталь та Маріуполь можуть лише професійні військові. Ми вважаємо, що те, що роблять російські військові в нашій державі – це є нацизм, – зазначив Зеленський.

Водночас президент України розповів, що він і його команда дуже уважно стежать за тими чи іншими закликами всередині країни.

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