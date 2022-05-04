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Факты / Украина

Оккупанты готовят “парад” на 9 мая в разрушенном Мариуполе — разведка

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Оккупанты готовят “парад” на 9 мая в разрушенном Мариуполе — разведка

Российские оккупанты готовят так называемый парад в разрушенном Мариуполе. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Так, в Мариуполь уже прибыл первый замглавы администрации президента РФ, ответственный за вопросы внутренней политики Сергей Кириенко. По информации разведки, недавно именно он стал новым кремлевским куратором вопросов по ОРДЛО.

Основная задача путинского чиновника – подготовка “торжественных мероприятий” 9 мая. Захватчики отказываются от их проведения в оккупированном Донецке. Сейчас в ОРДЛО не проводятся подготовительные работы по этим вопросам.

Между тем Мариуполь, согласно планам оккупантов, должен стать центром “торжеств”. Поэтому в городе срочно убирают центральные улицы от завалов, тел убитых и не взорвавшихся российских боеприпасов.

Также проходит широкомасштабная пропагандистская кампания, в рамках которой россиянам будут демонстрироваться сюжеты о “радости” местных жителей от встречи с оккупантами.

По информации разведки, для подготовки соответствующих материалов Мариуполь посещал кремлевский пропагандист Владимир Соловьев и так называемый глава оккупационной администрации Донецка Денис Пушилин.

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Источник: Главное управление разведки Украины

Фото: Мариупольский городской совет

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