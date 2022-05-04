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Факти / Україна

Окупанти готують “парад” на 9 травня у зруйнованому Маріуполі – розвідка

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Окупанти готують “парад” на 9 травня у зруйнованому Маріуполі – розвідка

Російські окупанти готують так званий парад у зруйнованому Маріуполі. Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

Так, у Маріуполь вже прибув перший заступник глави адміністрації президента РФ, відповідальний за питання внутрішньої політики Сергій Кирієнко. За інформацією розвідки, віднедавна саме він став новим кремлівським куратором питань щодо ОРДЛО.

Основне завдання путінського чиновника – підготовка “урочистих заходів” 9 травня. Загарбники відмовляються від їхнього проведення в окупованому Донецьку. Наразі в ОРДЛО не проводяться підготовчі роботи з цих питань.

Тим часом Маріуполь, згідно з планами окупантів, повинен стати центром “урочистостей”. Саме тому в місті терміново прибирають центральні вулиці від завалів, тіл вбитих та нерозірваних російських боєприпасів.

Також триває широкомасштабна пропагандистська кампанія, в межах якої росіянам демонструватимуться сюжети про “радість” місцевих жителів від зустрічі з окупантами.

За інформацією розвідки, для підготовки відповідних матеріалів Маріуполь відвідував кремлівський пропагандист Володимир Соловйов і так званий очільник окупаційної адміністрації Донецька Денис Пушилін.

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Джерело: Головне управління розвідки України

Фото: Маріупольська міська рада

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