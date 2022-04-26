Их план А, В и С: оккупанты будут делать ставку на парад в Мариуполе

Самыми горячими направлениями войны России против Украины будут Донецкая и Луганская области. Ключевая задача российских оккупантов – попытаться окружить до 9 мая украинские войска.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. По его словам, ключевые события этого этапа войны будут сосредоточены на направлениях Изюм — Славянск, Изюм – Краматорск, Попасная, Рубежное, Северодонецк, Лисичанск.

В то же время Вадим Денисенко объяснил, что в случае поражения Кремль будет делать ставку на парад в Мариуполе, чтобы “продать” россиянам хотя бы какую-нибудь победу.

— Мне кажется, что они будут делать ставку на парад в Мариуполе. Оккупанты будут стараться делать какую-то трансляцию в Мариуполе и демонстрировать там что-то. Это пока что их план А, В и С, – объяснил он.

Вадим Денисенко также добавил, что, судя по ситуации, планы оккупантов провести бутафорный референдум и создать так называемую Херсонскую народную республику проваливаются из-за сопротивления украинцев.

На днях советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович уже сообщал, что российские захватчики планируют 9 мая провести парад с украинскими пленными на оккупированных территориях Донецка и Мариуполя.