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Факты / Украина

Бабушка с флагом СССР изменила свое мнение после попадания российского снаряда в ее дом

Илья Нежигай редактор ленты
Бабушка с флагом СССР изменила свое мнение после попадания российского снаряда в ее дом

После того, как российская пропаганда подняла на свое знамя украинскую бабушку с советским флагом, украинские военные встретились с ней и рассказали о зверствах оккупантов, которые творились в Буче. Как рассказали военные, бабушка забросила подальше красный флаг после этой истории.

Об этом рассказали сотрудники Центра стратегических коммуникаций, которые нашли ту самую женщину.

— Живой символ “пророссийской Украины”, женщина, которая, по версии российской пропаганды, “смело противостояла националистам”, в действительности благодарна украинским военным, которые не только поддерживают ее продуктами, но и защитили от гнева рядовых харьковчан, — говорится в сообщении.

Анна Ивановна рассказала, что вышла с красным флагом к, как она думала, российским военным, чтобы они “не громили Украину”. При этом российская государственная пропаганда успела извратить ее мотивы, растиражировав ее образ по всей России, параллельно устанавливая всяческие мини скульптуры с женщиной. Из-за чего бабушка теперь чувствует себя “предательницей”.

Как сообщили в центре стратегических коммуникаций, в настоящее время Анна Ивановна находится в одной из городских больниц Харькова вместе со своим мужем.

Военные ВСУ призывали не презирать старуху.

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— Теперь, когда от россиян Анна Ивановна получила мину во двор, а от украинцев помощь, ее внук спасается в Польше, когда она узнала Бучу и все остальное, она забросила тот красный флаг подальше, — рассказал командир взвода с псевдонимом Кадет.

В конце марта Факты ICTV осветили российских артистов, выступивших против войны, развязанной Владимиром Путиным против Украины.

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Источник: SPRAVDI

Фото: Скриншот с видео/ SPRAVDI

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