Після того, як російська пропаганда “прославила” українську бабусю з радянським прапором, українські військові зустрілись з нею та розповіли про звірства окупантів у Бучі.
Після цього, за їх словами, бабця закинула червоний прапор подалі.
Про це розповіли співробітники Центру стратегічних комунікацій, які відшукали ту саму жінку.
– Живий символ “проросійської України”, жіночка, яка, за версією російської пропаганди, “сміливо протистояла націоналістам”, насправді вдячна українським військовим, які не тільки підтримують її продуктами, але й захистили від гніву пересічних харків’ян, – йдеться у повідомленні.
Анна Іванівна розповіла, що вийшла з червоним прапором, як вона думала, до російських військових, щоб вони “не громили Україну”. Водночас російська державна пропаганда встигла перекрутити її мотиви, розтиражувала її образ всією Росію, паралельно встановлюючи усілякі мініскульптури з жіночкою. Через що бабуся тепер відчуває себе “зрадницею”.
Як повідомили у Центрі стратегічних комунікацій, наразі Анна Іванівна перебуває в одній із міських лікарень Харкова разом із своїм чоловіком.
Військові ЗСУ закликали не зневажати стареньку.
– Тепер, коли від росіян Анна Іванівна отримала міну на подвір’я, а від українців допомогу, її онук рятується в Польщі, коли вона дізналася про Бучу та все інше, вона закинула той червоний прапор подалі, – розповів командир взводу з псевдонімом Кадет.
Наприкінці березня Факти ICTV розповідали про російських артистів, які виступили проти війни, розв’язаної Володимиром Путіним проти України.
Джерело: SPRAVDI
Фото: Скріншот з відео / SPRAVDI