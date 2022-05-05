Після того, як російська пропаганда “прославила” українську бабусю з радянським прапором, українські військові зустрілись з нею та розповіли про звірства окупантів у Бучі.

Після цього, за їх словами, бабця закинула червоний прапор подалі.

Про це розповіли співробітники Центру стратегічних комунікацій, які відшукали ту саму жінку.

– Живий символ “проросійської України”, жіночка, яка, за версією російської пропаганди, “сміливо протистояла націоналістам”, насправді вдячна українським військовим, які не тільки підтримують її продуктами, але й захистили від гніву пересічних харків’ян, – йдеться у повідомленні.

Анна Іванівна розповіла, що вийшла з червоним прапором, як вона думала, до російських військових, щоб вони “не громили Україну”. Водночас російська державна пропаганда встигла перекрутити її мотиви, розтиражувала її образ всією Росію, паралельно встановлюючи усілякі мініскульптури з жіночкою. Через що бабуся тепер відчуває себе “зрадницею”.

Як повідомили у Центрі стратегічних комунікацій, наразі Анна Іванівна перебуває в одній із міських лікарень Харкова разом із своїм чоловіком.

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– Тепер, коли від росіян Анна Іванівна отримала міну на подвір’я, а від українців допомогу, її онук рятується в Польщі, коли вона дізналася про Бучу та все інше, вона закинула той червоний прапор подалі, – розповів командир взводу з псевдонімом Кадет.

Наприкінці березня Факти ICTV розповідали про російських артистів, які виступили проти війни, розв’язаної Володимиром Путіним проти України.

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Джерело: SPRAVDI

Фото: Скріншот з відео / SPRAVDI