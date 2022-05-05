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Факты / Украина

Украинские защитники оттеснили рашистов из Азовстали – Арестович

Анастасия Гевко редактор ленты
Азовсталь

По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, Вооруженные силы Украины к 5 мая оттеснили войска Российской Федерации с территории мариупольского завода Азовсталь.

Об этом он заявил во время всеукраинского телемарафона.

– Мы можем сказать, что вчера зашли российские войска на территорию Азовстали. Они были выбиты нашими защитниками. Происходящее сейчас – обобщаем информацию, потому что ее много, и она противоречива. Много эмоций вокруг, а мы не можем себе позволить давать непроверенную информацию, – отметил Арестович.

Он добавил, что информацию о продолжении боев в районе завода все еще уточняют.

Ранее командир полка Азов Денис Прокопенко рассказал в видеообращении, что войска РФ уже второй день находятся на заводе Азовсталь, однако полк Азов продолжает держать оборону.

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Фото: УНИАН

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