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Факти / Україна

Українські захисники відтіснили рашистів із Азовсталі – Арестович

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Азовсталь

За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, Збройні сили України до 5 травня відтіснили війська Російської Федерації із території маріупольського заводу Азовсталь.

Про це він заявив під час всеукраїнського телемарафону.

– Ми можемо сказати, що вчора зайшли російські війська на територію Азовсталі. Вони були вибиті нашими захисниками. Те, що відбувається зараз, узагальнюємо інформацію, тому що її багато, і вона суперечлива. Багато емоцій довкола, а ми не можемо собі дозволити давати неперевірену інформацію, – наголосив Арестович.

Він додав, що інформацію про продовження боїв у районі заводу все ще уточнюють.

Раніше командир полку Азов Денис Прокопенко розповів у відеозверненні, що війська РФ вже другий день перебувають на заводі Азовсталь, проте полк Азов продовжує тримати оборону.

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Фото: УНІАН

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