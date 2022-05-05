За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, Збройні сили України до 5 травня відтіснили війська Російської Федерації із території маріупольського заводу Азовсталь.

Про це він заявив під час всеукраїнського телемарафону.

– Ми можемо сказати, що вчора зайшли російські війська на територію Азовсталі. Вони були вибиті нашими захисниками. Те, що відбувається зараз, узагальнюємо інформацію, тому що її багато, і вона суперечлива. Багато емоцій довкола, а ми не можемо собі дозволити давати неперевірену інформацію, – наголосив Арестович.

Він додав, що інформацію про продовження боїв у районі заводу все ще уточнюють.

Раніше командир полку Азов Денис Прокопенко розповів у відеозверненні, що війська РФ вже другий день перебувають на заводі Азовсталь, проте полк Азов продовжує тримати оборону.