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Факты / Украина

Разрушение Крымского моста является вопросом времени — советник главы МВД

Илья Нежигай редактор ленты
Разрушение Крымского моста является вопросом времени — советник главы МВД

В интересы Вооруженных сил Украины входит уничтожение Керченского моста, соединяющего полуостров Крым с материковой частью России.

Как рассказал журналистам советник главы МВД Виктор Андрусив, удар по мосту только вопрос времени.

По его словам, пока у Украины нет возможности, чтобы разрушить мост через Керченский пролив.

— У нас для этого (уничтожение моста, – Ред.) пока нет такого оружия. Точнее есть, но нам нужно гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря… Могу сказать одно: Крымский мост точно будет разрушен. Вопрос только в том, когда это произойдет, – сказал советник министра внутренних дел.

Вопросы Крымского моста

В конце апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов уже делал заявление, что мост через Керченский пролив будет разрушен, как только будет такая возможность. Секретарь СНБО объяснил, что разрушение моста не происходит только из-за отсутствия такой возможности, иначе бы это давно сделали.

На слова Алексея Данилова отреагировали в Кремле. Так, глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев начал угрожать последствиями таких целей украинских вооруженных сил, а спикер Кремля Дмитрий Песков сказал о “неприемлемости слов” секретаря СНБО.

Напомним, Крымский мост был построен Россией после аннексии и преследовал цель соединить Крым с территорией материковой России.

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Источник: 24 канал

Фото: Pixabay

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