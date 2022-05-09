В интересы Вооруженных сил Украины входит уничтожение Керченского моста, соединяющего полуостров Крым с материковой частью России.

Как рассказал журналистам советник главы МВД Виктор Андрусив, удар по мосту только вопрос времени.

По его словам, пока у Украины нет возможности, чтобы разрушить мост через Керченский пролив.

— У нас для этого (уничтожение моста, – Ред.) пока нет такого оружия. Точнее есть, но нам нужно гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря… Могу сказать одно: Крымский мост точно будет разрушен. Вопрос только в том, когда это произойдет, – сказал советник министра внутренних дел.

Вопросы Крымского моста

В конце апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов уже делал заявление, что мост через Керченский пролив будет разрушен, как только будет такая возможность. Секретарь СНБО объяснил, что разрушение моста не происходит только из-за отсутствия такой возможности, иначе бы это давно сделали.

На слова Алексея Данилова отреагировали в Кремле. Так, глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев начал угрожать последствиями таких целей украинских вооруженных сил, а спикер Кремля Дмитрий Песков сказал о “неприемлемости слов” секретаря СНБО.

Напомним, Крымский мост был построен Россией после аннексии и преследовал цель соединить Крым с территорией материковой России.

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Керченский мост, в частности, используется россиянами для опрокидывания своих войск и техники на территорию Крыма, откуда они наступают на юг Украины.