Конечной целью Украины в войне с Россией является восстановление территориальной целостности, включая аннексированный в 2014 году полуостров Крым.

Об этом в интервью The Wall Street Journal 3 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Совета генеральных директоров в Лондоне.

— Мы надеемся, что Крым будет частью Украины… В результате будет восстановлена территориальная целостность Украины, — сказал он, описывая то, что он считает победой в войне.

Зеленский добавил, что не собирается отступать и победа будет за Украиной.

Владимир Зеленский представил поэтапный план по тому, как должна произойти победа. Первым этапом он считает сдерживание российского наступления, когда уже на втором этапе будет происходить возвращение территории. На третьем этапе предполагается восстановление территориальной целостности с помощью слов и дипломатии, а не оружия, считает президент Зеленский.

Он отметил, что армия Украины уже успешно продвигается на некоторых территориях.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что на восстановление Украины понадобится около $600 млрд. Следовательно, считает президент, России придется выплачивать репарации.