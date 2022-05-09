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Факти / Україна

Руйнування Кримського мосту є питанням часу – радник голови МВС

Ілля Нежигай редактор стрічки
Руйнування Кримського мосту є питанням часу – радник голови МВС

В інтереси Збройних сил України входить знищення Керченського мосту, що з’єднує півострів Крим з материковою частиною Росії.

Як розповів журналістам радник глави МВС Віктор Андрусів, удар по мосту є лише питанням часу.

За його словами,  наразі Україна не має можливості, аби зруйнувати міст через Керченську протоку.

– У нас для цього (знищення мосту, – Ред.) поки нема такої зброї. Точніше є, але нам треба значно ближче просунутися до узбережжя Азовського моря… Можу сказати одну річ: Кримський міст точно буде зруйнований. Питання тільки в тому, коли це відбудеться, – сказав радник міністра внутрішніх справ.

Питання Кримського мосту

Наприкінці квітня секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов вже робив заяву, що міст через Керченську протоку буде зруйнований, щойно буде така можливість. Секретар РНБО пояснив, що руйнування мосту не відбувається лише через відсутність такої можливості, інакше б це давно зробили.

На слова Олексія Данілова відреагували у Кремлі. Так, очільник Радбезу РФ Дмитро Медвєдєв почав погрожувати наслідками за такі цілі українських збройних сил, а речник Кремля Дмитро Пєсков сказав про “неприйнятність слів” секретаря РНБО.

Зараз дивляться

Нагадаємо, Кримський міст був побудований Росією після анексії та мав на меті сполучити Крим з територією материкової Росії.

Керченський міст, зокрема, використовується росіянами для перекидання своїх військ та техніки на територію Криму, звідки вони наступають на південь України.

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Джерело: 24 канал

Фото: Pixabay

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