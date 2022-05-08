Российская Федерация продолжает свозить вооружение, военную технику, боеприпасы, горюче-смазочные вещества на Восток Украины.

Таким образом Россия стремится обеспечить потребности группировки своих войск, которые сосредоточены на Мариупольском направлении.

Там армия РФ продолжает блокировать украинские подразделения в районе завода Азовсталь.

Штурмовые действия захватчики совершают при поддержке артиллерии и танков.

Тем временем украинские защитники в течение 7 мая отбили девять атак врага на территории Донецкой и Луганской областей, уничтожив:

19 танков,

21 единицу боевой бронированной техники,

четыре специальных бронированных автомобиля,

шесть автомобилей,

одну единицу специальной инженерной техники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 74-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ