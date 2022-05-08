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Факты / Украина

Штурм Азовстали: россияне свозят технику в Мариуполь

Татьяна Забожко редактор ленты
Штурм Азовстали: россияне свозят технику в Мариуполь

Российская Федерация продолжает свозить вооружение, военную технику, боеприпасы, горюче-смазочные вещества на Восток Украины.

Таким образом Россия стремится обеспечить потребности группировки своих войск, которые сосредоточены на Мариупольском направлении.

Там армия РФ продолжает блокировать украинские подразделения в районе завода Азовсталь.

Штурмовые действия захватчики совершают при поддержке артиллерии и танков.

Тем временем украинские защитники в течение 7 мая отбили девять атак врага на территории Донецкой и Луганской областей, уничтожив:

  • 19 танков,
  • 21 единицу боевой бронированной техники,
  • четыре специальных бронированных автомобиля,
  • шесть автомобилей,
  • одну единицу специальной инженерной техники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 74-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

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Фото: Depositphotos

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