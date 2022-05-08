Штурм Азовсталі: росіяни звозять техніку до Маріуполя

Російська Федерація продовжує звозити озброєння, військову техніку, боєприпаси, паливно-мастильні речовини на Схід України.
Таким чином Росія прагне забезпечити потреби угруповання своїх військ, що зосереджені на Маріупольському напрямку.
Там армія РФ продовжує блокувати українські підрозділи в районі заводу Азовсталь.
Штурмові дії загарбники здійснюють за підтримки артилерії та танків.
Тим часом українські захисники упродовж 7 травня відбили дев’ять атак ворога на території Донецької та Луганської областей, знищивши:
- 19 танків,
- 21 одиницю бойової броньованої техніки,
- чотири спеціальних броньованьованих автомобілі,
- шість автомобілів,
- одну одиницю спеціальної інженерної техніки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 74-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ