Штурм Азовсталі: росіяни звозять техніку до Маріуполя

Російська Федерація продовжує звозити озброєння, військову техніку, боєприпаси, паливно-мастильні речовини на Схід України.

Таким чином Росія прагне забезпечити потреби угруповання своїх військ, що зосереджені на Маріупольському напрямку.

Там армія РФ продовжує блокувати українські підрозділи в районі заводу Азовсталь.

Штурмові дії загарбники здійснюють за підтримки артилерії та танків.

Тим часом українські захисники упродовж 7 травня відбили дев’ять атак ворога на території Донецької та Луганської областей, знищивши:

19 танків,

21 одиницю бойової броньованої техніки,

чотири спеціальних броньованьованих автомобілі,

шість автомобілів,

одну одиницю спеціальної інженерної техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 74-ту добу.

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Джерело: Генштаб ЗСУ