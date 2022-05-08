Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 73 день війни
Вбили Вбили
223 дітей
Поранили Поранили
>410 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 309 дорослих
Факти / Україна

Штурм Азовсталі: росіяни звозять техніку до Маріуполя

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Штурм Азовсталі: росіяни звозять техніку до Маріуполя

Російська Федерація продовжує звозити озброєння, військову техніку, боєприпаси, паливно-мастильні речовини на Схід України.

Таким чином Росія прагне забезпечити потреби угруповання своїх військ, що зосереджені на Маріупольському напрямку.

Там армія РФ продовжує блокувати українські підрозділи в районі заводу Азовсталь.

Штурмові дії загарбники здійснюють за підтримки артилерії та танків.

Тим часом українські захисники упродовж 7 травня відбили дев’ять атак ворога на території Донецької та Луганської областей, знищивши:

  • 19 танків,
  • 21 одиницю бойової броньованої техніки,
  • чотири спеціальних броньованьованих автомобілі,
  • шість автомобілів,
  • одну одиницю спеціальної інженерної техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 74-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка