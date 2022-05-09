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Факты / Украина

Прилетело 20 ракет: РФ дважды обстреляла Сумщину со своей территории

Валентина Летяк редактор ленты
Уламок російської ракети

Россия продолжает хаотично обстреливать приграничные районы Украины. В частности, 9 мая около 9.00 со стороны российского села Елизаветовка прилетело 10 ракет, выпущенных из РСЗО.

Они разорвались в 10 км от границы в поле между двумя селами Хотинской поселковой объединенной территориальной общины Сумской области, сообщает МВД Украины.

Второй обстрел произошел примерно через полчаса – еще 10 ракет разорвались в поле на территории Сумской области.

К счастью, никто из людей не пострадал в результате этих ракетных обстрелов.

Два дня назад, 7 мая, Россия обстреляла территории Миропольской и Хотинской общин Сумской области ракетами “воздух — земля”.

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В результате обстрела ранения получил военнослужащий Государственной пограничной службы Украины.

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Фото: МВД

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