Сегодня, 7 мая, в Сумской области были слышны взрывы.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, российский враг около 13.00 ракетами “воздух — земля” обстрелял территории Миропольской и Хотинской общин.

Ракеты оккупанты выпустили с привлечением авиации.

В результате обстрела ранения получил военнослужащий Государственной пограничной службы Украины.

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Ранее глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий обратился к жителям региона избегать скоплений на период 8-9 мая. По его словам, возможны атаки со стороны РФ.

7 мая российские военные нанесли ракетный удар по Одесской области. Враг выпустил четыре крылатых ракеты с применением стратегической авиации.