Росія продовжує хаотично обстрілювати прикордонні райони України. Зокрема, 9 травня близько 9.00 з боку російського села Єлизаветівка прилетіло 10 ракет, випущених із РСЗВ.

Вони розірвалися за 10 км від кордону у полі між двома селами Хотінської селищної об’єднаної територіальної громади Сумської області, повідомляє МВС України.

Другий обстріл стався приблизно за пів години – ще 10 ракет розірвалися у полі на території Сумської області.

На щастя, ніхто з людей не постраждав унаслідок цих ракетних обстрілів.

Два дні тому, 7 травня, Росія обстріляла території Миропільської та Хотінської громад Сумської області ракетами “повітря – земля”.

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Внаслідок обстрілу поранення дістав військовослужбовець Державної прикордонної служби України.