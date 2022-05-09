Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 75 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>415 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 309 дорослих
Факти / Україна

Прилетіло 20 ракет: РФ двічі обстріляла Сумщину зі своєї території

Валентина Летяк редакторка стрічки
Уламок російської ракети

Росія продовжує хаотично обстрілювати прикордонні райони України. Зокрема, 9 травня близько 9.00 з боку російського села Єлизаветівка прилетіло 10 ракет, випущених із РСЗВ.

Вони розірвалися за 10 км від кордону у полі між двома селами Хотінської селищної об’єднаної територіальної громади Сумської області, повідомляє МВС України.

Другий обстріл стався приблизно за пів години – ще 10 ракет розірвалися у полі на території Сумської області.

На щастя, ніхто з людей не постраждав унаслідок цих ракетних обстрілів.

Два дні тому, 7 травня, Росія обстріляла території Миропільської та Хотінської громад Сумської області ракетами “повітря – земля”.

Зараз дивляться

Внаслідок обстрілу поранення дістав військовослужбовець Державної прикордонної служби України.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: МВС

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка