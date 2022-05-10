На фоне катастрофических потерь РФ меняет свою пропаганду — разведка

Российская армия, имея многократное преимущество в живой силе и технике, терпит катастрофические потери и поражения от защитников Украины.

Чтобы изменить представление россиян о военной “непобедимости” и подготовить общество к возможному поражению, российским СМИ приказали рассказывать о российско-украинской войне как о вооруженном противостоянии РФ со всеми странами Европейского Союза и НАТО.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины. По мнению кремлевских политтехнологов, это приуменьшит позор от проигрыша более мощному противнику.

По информации военной разведки Украины, руководители кремлевских телеканалов, интернет-СМИ и пропутинской армии ботов уже получают указания перейти к новой информационной политике.

Пропагандисты России теперь промывают мозги россиянам идеями о необходимости объединения ради собственного выживания и слепого доверия к политике кремлевского диктатора.

9 мая Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что российские пропагандисты начали дезинформационную кампанию о возможном утаивании информации о погибших украинских военных от их родственников.

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Источник: Главное управление разведки

Фото: Главное управление разведки