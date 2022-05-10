На тлі катастрофічних втрат РФ змінює свою пропаганду – розвідка

Російська армія, маючи чисельні переваги в живій силі та техніці, зазнає катастрофічних втрат та поразок від захисників України.

Щоб змінити уявлення росіян про військову “непереможність” та підготувати суспільство до можливої поразки, російським ЗМІ наказали розповідати про російсько-українську війну як про збройне протистояння РФ з усіма країнами Європейського Союзу та НАТО.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України. На думку кремлівських політтехнологів, це применшить ганьбу від програшу більш могутньому противнику.

За інформацією воєнної розвідки України, керівники кремлівських телеканалів, інтернет-ЗМІ та пропутінської армії ботів вже отримують вказівки перейти до нової інформаційної політики.

Пропагандисти Росії тепер промиватимуть мізки росіянам ідеями про необхідність об’єднання заради власного виживання та сліпої довіри до політики кремлівського диктатора.

9 травня Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив, що російські пропагандисти розпочали дезінформаційну кампанію щодо можливого приховування інформації про загиблих українських військових від їхніх родичів.

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Джерело: Головне управління розвідки

Фото: Головне управління розвідки