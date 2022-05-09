Пропаганда РФ распространяет фейк, что руководство ВСУ “скрывает” данные о потерях

Российские пропагандисты начали дезинформационную кампанию о возможном утаивании информации о погибших украинских военных от их родственников. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Отмечается, что росСМИ распространили тезис о том, что “руководство ВСУ хочет закрыть информацию об убитых украинских военных… а попытка выяснить их судьбу может расцениваться как повод для уголовного преследования… даже переписка с товарищами или командиром может стать поводом для уголовного дела”.

— По мнению пропагандистов, причиной такого “запрета” является “большое количество пленных, убитых и раненых военных, что может привести к протестам их родственников”, — добавляют в ЦПД при СНБО.

Подчеркивается, что указанная информация – ложная. Ее целью является только подстрекательство к протестам среди украинцев и дестабилизация ситуации в стране.

В СНБО подчеркнули, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в МВД Украины поступило около 32 тыс. обращений по розыску именно российских солдат от их родственников.

Украинская разведка обнародовала данные служителей РПЦ, работающих на Кремль. Отмечается, что пропагандисты в рясах по указанию Кремля проповедуют доктрину “русского мира”, не соответствующую православному учению.

Служители РПЦ, как и официальная пропаганда РФ, оправдывают российскую агрессию, геноцид украинского народа и призывают своих верующих пополнять ряды российских оккупационных подразделений.

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Источник: ЦПД при СНБО