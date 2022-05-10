Германия даст Украине самое современное вооружение и обучит украинских солдат – Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна передаст Украине свое самое современное вооружение и научит украинских солдат воевать с помощью немецких передвижных гаубиц.

– Мы будем усиленно поддерживать вашу страну и в военном плане. Это означает, что дополнительно к тому, что мы уже поставляли, мы через несколько дней начнем подготовку украинских солдат и обучение их использованию передвижных гаубиц. Мы работаем с немецкими предприятиями над тем, чтобы Украина получила самое современное вооружение и могла защищать свои города от будущих нападений, – отметила Бербок.

Она добавила, что Германия собирается поддерживать европейскую Украину “в финансовом, экономическом и политическом планах”.

– Точно так же в вопросе энергетики. Не только сегодня, но и в дальнейшем, в течение длительного времени. Именно поэтому мы вновь открываем немецкое посольство в Киеве, – сказала Бербок.

Немецкий министр подчеркивает, что Украина “не должна оставаться в своей борьбе одна”.

– Поставки оружия — это не самоцель, но именно они в этот момент, когда происходит брутальная война, означают, что не будут повторяться такие страшные преступления, которые я сегодня увидела (во время визита в Киевскую область, – Ред.), – сказала глава МИД ФРГ.