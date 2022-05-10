Німеччина дасть Україні найсучасніше озброєння та навчатиме українських солдатів – Бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що її країна передасть Україні своє найсучасніше озброєння та навчить українських солдатів воювати за допомогою німецьких пересувних гаубиць.

– Ми посилено підтримуватимемо вашу країну і у військовому плані. Це означає, що додатково до того, що ми вже постачали, ми за кілька днів розпочнемо підготовку українських солдатів та навчимо їх користуванню пересувними гаубицями. Ми працюємо з німецькими підприємствами над тим, щоб Україна отримала найсучасніше озброєння і могла захищати свої міста від майбутніх нападів, – наголосила Бербок.

Вона додала, що Німеччина має намір підтримувати європейську Україну “в фінансовому, економічному та політичному планах”.

– Так само у питанні енергетики. Не тільки сьогодні, а й надалі протягом тривалого часу. Саме тому ми знову відкриваємо німецьке посольство у Києві, – сказала Бербок.

Німецький міністр наголошує, що Україна “не має залишатися у своїй боротьбі одна”.

– Постачання зброї – це не самоціль, але саме вони в цей момент, коли відбувається брутальна війна, означають, що не повторюватимуться такі страшні злочини, які я сьогодні побачила (під час візиту до Київської області, – Ред.), – сказала глава МЗС ФРН.