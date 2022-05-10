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Факты / Мир

Германия решила отказаться от зависимости от российских энергоносителей навсегда – Бербок

Анастасия Гевко, редактор ленты
Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что необходимо навсегда отказаться от зависимости от российских энергоносителей. Об этом она сказала во время брифинга во вторник, 10 мая.

– Мы более чем четко поняли, что экономическая зависимость не может дать безопасность, если агрессору абсолютно безразлична судьба собственного народа. Нужно свести зависимость от российских энергоносителей к нулю навсегда. Мы не можем поменять географию в Европе, но с 24 февраля мы четко решили, что не может быть взаимопонимания с РФ, нельзя отступать ни на шаг от санкций и того пути, по которому идет Украина, – заявила Бербок.

Она также напомнила лозунг Европы относительно Второй мировой войны – “Никогда снова”, и заявила, что в Европе не должно происходить такое, чтобы был агрессор, который не признает никаких правил, и который хочет разрушить мир и свободу. 

– Это означает, что мы четко стоим на стороне Украины и не допустим безнаказанности относительно россиян, которые совершили преступления, убийства и изнасилования. Мы будем проводить международное преследование Международым трибуналом и предоставим немецкий персонал для расследования этих дел… Мы поддерживаем не только работу Международного трибунала, но и обсуждаем, как предоставить судебно-медицинскую помощь со стороны немецкого персонала. Мы будем предоставлять помощь генпрокурору Украины в расследовании сексуальных преступлений, – перечислила министр.

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Фото: Getty Images

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