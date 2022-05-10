Германия решила отказаться от зависимости от российских энергоносителей навсегда – Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что необходимо навсегда отказаться от зависимости от российских энергоносителей. Об этом она сказала во время брифинга во вторник, 10 мая.

– Мы более чем четко поняли, что экономическая зависимость не может дать безопасность, если агрессору абсолютно безразлична судьба собственного народа. Нужно свести зависимость от российских энергоносителей к нулю навсегда. Мы не можем поменять географию в Европе, но с 24 февраля мы четко решили, что не может быть взаимопонимания с РФ, нельзя отступать ни на шаг от санкций и того пути, по которому идет Украина, – заявила Бербок.

Она также напомнила лозунг Европы относительно Второй мировой войны – “Никогда снова”, и заявила, что в Европе не должно происходить такое, чтобы был агрессор, который не признает никаких правил, и который хочет разрушить мир и свободу.

– Это означает, что мы четко стоим на стороне Украины и не допустим безнаказанности относительно россиян, которые совершили преступления, убийства и изнасилования. Мы будем проводить международное преследование Международым трибуналом и предоставим немецкий персонал для расследования этих дел… Мы поддерживаем не только работу Международного трибунала, но и обсуждаем, как предоставить судебно-медицинскую помощь со стороны немецкого персонала. Мы будем предоставлять помощь генпрокурору Украины в расследовании сексуальных преступлений, – перечислила министр.