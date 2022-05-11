В городе Тростянец, что в Сумской области, следователи Госбюро расследований нашли важные документы рашистских военных. В них говорится о планах РФ по захвату всей территории Украины.

Сейчас в ГБР изучают найденную информацию: в ближайшее время все данные приобщат к материалам дела.

— Вся полученная информация поступит, в том числе в международные инстанции, и ни один из преступников не избежит справедливого наказания, — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи уже осмотрели более 2 тыс. га Тростянца, разрушенного за время активных боевых действий.

На Сумщине найдены документы рашистов, свидетельствующих о планах РФ захватить всю Украину / 7 фотографий

Уже установлены места расположения боевых частей и позиции, с которых российские оккупанты вели обстрелы.

— Исследуя последствия артиллерийских и минометных обстрелов инфраструктуры города ВС РФ, следователи ГБР обнаружили намеренно поврежденные 322 жилых дома и гражданские объекты Тростянца, — добавляют следователи.

Также установлены места, где оккупанты пытали гражданских. Зафиксировано по меньшей мере 34 факта похищения и пыток граждан.

На месте преступлений обнаружены дубинки, наручники, металлические клещи и одежда потерпевших со следами крови.