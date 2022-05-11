Наступление остановлено: армия РФ перешла к обороне в районе Харькова и Изюма

Несмотря на значительное преимущество российских войск и в личном составе, и в вооружении, ВСУ удалось остановить наступление РФ, а на некоторых направлениях враг перешел к обороне.

Об этом сообщил на брифинге бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

– Вооруженные силы Украины вместе с другими составляющими Сил обороны остановили и сдерживают широкомасштабное наступление РФ, вооруженные силы которой преобладали на отдельных направлениях в 10 раз не только в личном составе наши подразделения, но и в вооружении, и военной технике, – подчеркнул он.

По его словам, это удалось благодаря комплексу мер по реагированию на критическое увеличение уровня военной угрозы, а также ведению активной маневренной обороны.

Громов сообщил, что РФ после неудачной попытки окружить Харьков перешла к обороне, похожая ситуация и на Изюмском направлении, поэтому враг сейчас перебрасывает свои силы на Луганское направление.

– В результате наших активных действий по освобождению оккупированных территорий на Херсонском и Мелитопольском направлениях противник перешел к обороне и ведет сдерживающие действия, – добавил генерал.

В то же время до сих пор есть угроза морской десантной операции в Черноморской операционной зоне, поскольку, как отметил Громов, в Черном и Азовском морях продолжают находиться боевые корабли и подводные лодки РФ, которые наносят удары высокоточным оружием по объектам в Украине.

В Генштабе прогнозируют, что дальше российские агрессоры попытаются взять под контроль Одесскую, Николаевскую и частично Запорожскую области, а также создать сухопутный коридор в Приднестровский регион Молдовы, не отказался враг и от планов по захвату Киева.

Сейчас смотрят

Громов назвал потери РФ в войне с Украиной: около 20% личного состава и до 60% основных видов вооружения и техники.