Наступ зупинено: армія РФ перейша до оборони у районі Харкова та Ізюма

Незважаючи на значні переваги російських військ і в особовому складі, і в озброєнні, ЗСУ вдалося зупинити наступ РФ, а на деяких напрямках ворог перейшов до оборони.

Про це повідомив на брифінгу бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

– Збройні сили України разом з іншими складовими Сил оборони наразі зупинили і стримують широкомасштабний наступ РФ, збройні сили якої переважали на окремих напрямках у 10 разів не тільки в особовому складі наші підрозділи, а й у озброєнні та військовій техніці, – наголосив він.

За його словами, це вдалося завдяки комплексу заходів із реагування на критичне збільшення рівня воєнної загрози, а також веденню активної маневреної оборони.

Громов повідомив, РФ після невдалої спроби оточити Харків перейшла до оборони, схожа ситуація і на Ізюмському напрямку, тому ворог зараз перекидає свої сили на Луганський напрямок.

– Внаслідок наших активних дій щодо звільнення окупованих територій на Херсонському і Мелітопольському напрямках противник перейшов до оборони і наразі веде стримуючі дії, – додав генерал.

Водночас досі є загроза морської десантної операції у Чорноморській операційній зоні, оскільки, як зазначив Громов, у Чорному та Азовському морях продовжують перебувати бойові кораблі та підводні човни РФ, які завдають ударів високоточною зброєю по об’єктах в Україні.

У Генштабі прогнозують, що далі російські агресори спробують взяти під контроль Одеську, Миколаївську та частково Запорізьку області, а також створити сухопутний коридор до Придністровського регіону Молдови, не відмовився ворог і від планів щодо захоплення Києва.

Зараз дивляться

Громов назвав втрати РФ у війні з Україною: близько 20% особового складу та до 60% основних видів озброєння та техніки.