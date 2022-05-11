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Факты / Украина

После поражения под Харьковом РФ сосредоточит силы на Донбассе и в Херсоне – эксперт

Валентина Летяк, редактор ленты
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Харьковское направление может стать самым успешным на сегодняшний день. В случае полного успеха ВСУ дальше Россия, вероятно, будет усиливать Восточное и Южнобужское направления, прогнозирует военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

– Россияне будут усиливать Восточное направление, поскольку Путин даже в речи сказал, что “освобождение” Донбасса остается главной целью. Также я думаю, что они будут усиливать Южнобужское направление, особенно в районе Херсона – не столько попытками пробиться в сторону Николаева, сколько попытками закрепиться на занятых рубежах. Эти два направления они будут усиливать, – сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас на севере оккупированного Крыма наблюдается большое количество российской техники, которая вскоре окажется на материковой Украине, в частности, в районе Херсона.

Жданов также оценил возможность уменьшения ракетных ударов по мирному населению Украины в связи с тем, что у РФ заканчивается современное оружие:

– Я бы не надеялся на это, потому что Россия расширяет номенклатуру типа применяемых ракет. Сейчас появился Оникс, Х-22 воздух-земля. И самое неожиданное то, что сегодня мы не можем оценить количество этих ракет. Это старые советские запасы. К примеру, ракета Х-22. Их было выпущено более 1 тыс. единиц. И сколько их находится на складах РФ, сказать точно невозможно.

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Фото: Depositphotos

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