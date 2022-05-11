Після поразки під Харковом РФ зосередить сили на Донбасі та в Херсоні – експерт

Харківський напрямок може стати найуспішнішим на сьогодні. У разі повного успіху ЗСУ далі Росія, ймовірно, посилюватиме Східний та Південнобузький напрямки, прогнозує військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

– Росіяни посилюватимуть Східний напрямок, оскільки Путін навіть у промові сказав, що “звільнення” Донбасу залишається головною метою. Також я думаю, що вони підсилюватимуть Південнобузький напрямок, особливо в районі Херсона – не стільки намаганням пробитися у бік Миколаєва, скільки намаганням закріпитися на зайнятих рубежах. Ці два напрямки вони будуть підсилювати, – сказав він в ефірі телемарафону.

За його словами, зараз на півночі окупованого Криму спостерігається велика кількість російської техніки, яка незабаром опиниться на материковій Україні, зокрема в районі Херсона.

Жданов також оцінив ймовірність зменшення ракетних ударів по мирному населенню України у зв’язку з тим, що у РФ закінчується сучасна зброя:

– Я б не сподівався на це, тому що Росія розширює номенклатуру типу ракет, які застосовує. Зараз з’явився Онікс, Х-22 повітря-земля. І найнесподіваніше те, що на сьогодні ми не можемо оцінити кількість цих ракет. Це старі радянські запаси. Наприклад, ракета Х-22. Їх було випущено більше 1 тис. одиниць. І скільки їх знаходиться на складах РФ, сказати точно неможливо.