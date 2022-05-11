Вечером 10 мая стало известно о мощных взрывах в Сумской области.

Информацию о звуках взрывов подтвердил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Он отметил, что взрывы произошли в Шосткинском районе, и призвал местных жителей не покидать укрытий.

Обновлено 23.59. Дмитрий Живицкий сообщил подробности вечернего авианалета. По его словам, российский самолет выпустил две ракеты по Шосткинскому району Сумщины. В результате чего в пгт Воронеж значительные разрушения. Жертв и пострадавших нет.

Россияне совершили авианалет на Сумщину: есть значительные разрушения / 3 фотографии

Фото: Дмитрий Живицкий