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Факты / Украина

Россияне совершили авианалет на Сумщину: есть значительные разрушения

Наташа Тарчевська, редактор ленты
Обстріл Сумщини

Вечером 10 мая стало известно о мощных взрывах в Сумской области.

Информацию о звуках взрывов подтвердил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Он отметил, что взрывы произошли в Шосткинском районе, и призвал местных жителей не покидать укрытий.

Обновлено 23.59. Дмитрий Живицкий сообщил подробности вечернего авианалета. По его словам, российский самолет выпустил две ракеты по Шосткинскому району Сумщины. В результате чего в пгт Воронеж значительные разрушения. Жертв и пострадавших нет.

Обстріл Сумщини
Обстріл Сумщини
Обстріл Сумщини
Обстріл Сумщини
Обстріл Сумщини
Обстріл Сумщини
Россияне совершили авианалет на Сумщину: есть значительные разрушения / 3 фотографии
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Фото: Дмитрий Живицкий

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