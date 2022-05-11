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Факти / Україна

Росіяни здійснили авіаналіт на Сумщину: є значні руйнування

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Обстріл Сумщини

Ввечері 10 травня стало відомо про потужні вибухи у Сумській області.

Інформацію про звуки вибухів підтвердив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він зазначив, що вибухи сталися у Шосткинському районі, та закликав місцевих мешканців не покидати укриттів.

Оновлено 23.59. Дмитро Живицький повідомив подробиці вечірнього авіанальоту. За його словами, російський літак випустив дві ракети по Шосткинському районі Сумщини. У результаті чого у смт Вороніж значні руйнування. Жертв та постраждалих немає.

Обстріл Сумщини
Обстріл Сумщини
Обстріл Сумщини
Обстріл Сумщини
Обстріл Сумщини
Обстріл Сумщини
Росіяни здійснили авіаналіт на Сумщину: є значні руйнування / 3 фотографии
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Фото: Дмитро Живицький

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