Ввечері 10 травня стало відомо про потужні вибухи у Сумській області.

Інформацію про звуки вибухів підтвердив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він зазначив, що вибухи сталися у Шосткинському районі, та закликав місцевих мешканців не покидати укриттів.

Оновлено 23.59. Дмитро Живицький повідомив подробиці вечірнього авіанальоту. За його словами, російський літак випустив дві ракети по Шосткинському районі Сумщини. У результаті чого у смт Вороніж значні руйнування. Жертв та постраждалих немає.

Росіяни здійснили авіаналіт на Сумщину: є значні руйнування / 3 фотографии

Фото: Дмитро Живицький