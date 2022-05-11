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Факты / Украина

Я бы каждый день по пальцу отрезала: жена оккупанта призвала пытать украинских детей

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
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Жители России призывают своих военных убивать и пытать украинских детей. Об этом свидетельствует перехват СБУ, который удалось сделать под Харьковом, когда российский оккупант по телефону разговаривал со своей женой из РФ.

Она живет в приграничном с Украиной городе, куда силой эвакуируют украинцев. Женщина жалуется российскому захватчику, что украинские дети отказались рисовать символику к празднованию Дня победы в РФ. Поэтому она предлагает наказать их бесчеловечными пытками:

– Я бы им наркотики уколола, смотрела бы им в глаза и говорила бы: Сдыхайте, мучайтесь. Я бы им звезды на спинах вырезала и вообще по ушку бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было.

Эти слова шокировали даже самого оккупанта, и он не знал, что ответить.

Ранее СБУ обнародовала перехват разговора, в котором жены российских военнослужащих призывают своих мужчин насиловать украинских девушек и женщин.

Эта запись отражает моральные ценности не только вражеских военных, но и их близких и родных, 80% из которых сейчас поддерживают полномасштабную войну на территории Украины.

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Фото: Depositphotos

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