Мешканці Росії закликають своїх військових вбивати та катувати українських дітей. Про це свідчить перехоплення СБУ, яке вдалося зробити під Харковом, коли російський окупант телефоном розмовляв зі своєю дружиною з РФ.

Вона живе у прикордонному з Україною місті, куди силоміць евакуюють українців. Жінка жаліється російському загарбнику, що українські діти відмовилися малювати символіку до святкування Дня перемоги в РФ. Тому вона пропонує покарати їх нелюдськими катуваннями:

– Я б їм наркотики вколола, дивилася б їм у вічі і говорила б: Здихайте, страждайте. Я б їм зірки на спинах вирізала і взагалі по вушку б щодня відрізала, по пальцеві, щоб їм боляче так було.

Ці слова шокували навіть самого окупанта, і він не знав, що відповісти.

Раніше СБУ оприлюднила перехоплення розмови, в якій дружини російських військовослужбовців закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських дівчат та жінок.

Цей запис відображає моральні цінності не лише ворожих військових, а й їхніх близьких та рідних, 80% з яких зараз підтримують повномасштабну війну на території України.